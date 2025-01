Lula diz que 2026 já começou e não quer entregar país de volta 'ao fascismo'

...

Publicado em 20/01/2025 às 10:28

Alterado em 20/01/2025 às 10:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, em Brasília Foto: Reuters/Adriano Machado

Por Lisandra Paraguassu - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o ano eleitoral de 2026 já começou e que pretende eleger no ano que vem um governo que mantenha o processo democrático no Brasil, acrescentando que a sua "causa" é não permitir o que chamou de "horror" do governo anterior, além de impedir que o país volte ao que classificou como "fascismo".

Em discurso de abertura de reunião ministerial em Brasília, Lula também afirmou que seus adversários já anteciparam a campanha eleitoral e que, para o governo, antecipar a campanha é trabalhar. Lula também reconheceu em sua fala que o governo ainda não entregou o que prometeu na campanha eleitoral de 2022 e que os alimentos estão caros, apontando ser tarefa do governo que a comida chegue à mesa do trabalhador com um preço compatível ao seu salário.