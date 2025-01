PSOL aciona PGR após fala racista de governador de Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) mencionou predominância de brancos como atrativo turístico da cidade de Pomerode

Publicado em 18/01/2025 às 10:16

Alterado em 18/01/2025 às 10:16

Por Giovanne Ramos - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou na última quarta-feira (15), durante a abertura da 40ª Festa Pomerana, em Pomerode, que “a cor da pele das pessoas” é um dos principais atrativos da cidade.

Em seu discurso no evento, Mello afirmou: “Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas enxaimel, pela cor da pele das pessoas, pela mistura, pelo que representa para todos nós”.

A declaração foi divulgada pelo vereador de Florianópolis Leonel Camasão (PSOL), que encaminhou a denúncia ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo o vereador, a manifestação do governador pode configurar racismo, o que justifica ação penal no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“O PSOL/SC e o nosso mandato encaminhou denúncia ao Procurador-Geral da República para que seja proposta ação penal contra o governador Jorginho Mello pela possível prática de racismo. Como se trata de crime comum, compete ao STJ processar e julgar o governador”, disse Camasão.

???? RACISMO? - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), em áudio publicado pela Secom/SC, disse que o município catarinense de Pomerode "se destaca pela cor da pele das pessoas". De origem alemã, a cidade tem 91% de pessoas brancas, segundo dados do IBGE de 2010. pic.twitter.com/k7aU0kIjsx — Leonel Camasão Cordeiro ???? (@camasao50) January 16, 2025





Resposta do governador

Diante da repercussão negativa, Jorginho Mello usou as redes sociais para rebater a acusação. Ele classificou as críticas como uma distorção de suas palavras e anunciou que tomará medidas judiciais contra a denúncia.

“É lamentável a tentativa de um vereador do PSOL de distorcer o conteúdo de uma entrevista que concedi na abertura da Festa Pomerana, em Pomerode. Tomarei todas as medidas judiciais cabíveis. Racismo é crime, e essa acusação não se aplica a mim. Até o próprio vereador sabe disso”, declarou.

Com 34.289 habitantes, sendo 27.562 brancos (80% da população), Pomerode é conhecida como “a cidade mais alemã do Brasil” por suas tradições culturais e pela arquitetura em estilo enxaimel. Pretos e pardos representam menos de 20% da população local, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.

A Festa Pomerana, um dos principais eventos da cidade, celebra a herança germânica com desfiles, música e gastronomia típica. A declaração de Mello foi feita durante a inauguração de uma subestação de energia elétrica na região, associada à abertura do evento.