'Orgulho do Brasil', diz o presidente Lula após vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Presidente parabeniza atriz pela conquista e celebra representatividade brasileira no cenário internacional

Publicado em 06/01/2025 às 05:33

Alterado em 06/01/2025 às 08:48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou suas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (6) para parabenizar Fernanda Torres pela conquista do prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro. A cerimônia ocorreu em Los Angeles, Califórnia, entre a noite de domingo (5) e a madrugada de segunda-feira.

Em seu post, Lula destacou que Fernanda é “orgulho do Brasil” devido à sua brilhante atuação no filme "Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles. Ele compartilhou um vídeo de um encontro recente entre ele e a atriz, evidenciando o reconhecimento nacional e internacional que ela alcançou com a premiação.

Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres. #GoldenGlobes



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/EEHGUmw8DI — Lula (@LulaOficial) January 6, 2025





Fernanda Torres superou concorrentes de peso da indústria cinematográfica, como Angelina Jolie e Nicole Kidman, garantindo a estatueta pela sua performance marcante. Em seu discurso de agradecimento, a atriz trouxe à tona uma memória especial: a presença de sua mãe, a renomada Fernanda Montenegro, na mesma cerimônia há 25 anos. Naquela ocasião, Fernanda Montenegro foi indicada como Melhor Atriz por sua atuação em Central do Brasil, mas não conseguiu levar o prêmio para casa.

“Ao subir neste palco, lembro com muito carinho da indicação da minha mãe há 25 anos. Foi um momento especial para nós e ver minha trajetória sendo reconhecida aqui é um sonho realizado,” declarou Fernanda Torres durante seu discurso, emocionando o público presente.

Além da vitória na categoria de atuação, Ainda Estou Aqui também concorreu ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, consolidando-se como uma das principais produções brasileiras no cenário internacional. O Globo de Ouro, reconhecido como uma prévia importante para o Oscar, destaca-se por valorizar talentos e obras de relevância global.

A conquista de Fernanda Torres não apenas eleva seu nome no cinema mundial, mas também reforça a presença e a qualidade da produção brasileira no mercado internacional. Lula finalizou sua homenagem ressaltando a importância de celebrar as conquistas culturais do país, que refletem a riqueza e diversidade da arte brasileira. (com Brasil 247)