Lula faz nova 'tomografia de controle'; exame 'reforça melhora'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido nesta terça-feira (31) a novos exames médicos, em Brasília, após ter sido internado em São Paulo para uma cirurgia na cabeça para drenar uma hemorragia intracraniana decorrente da queda que sofreu no banheiro de sua casa, em outubro passado.



De acordo com o boletim médico, o petista fez uma "tomografia de controle" no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e os resultados mostraram uma melhora do quadro.



"A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do presidente", acrescenta.



O texto enfatiza ainda que Lula "segue sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo prof.

Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio".



O presidente passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de 10 de dezembro para drenar um hematoma intracraniano - lesão decorrente da queda que Lula sofreu no banheiro, em 19 de outubro.



Dois dias depois, foi submetido à embolização (fechamento) de uma artéria para minimizar o risco de novas hemorragias. Ele recebeu alta hospitalar em 15 de dezembro, após seus exames terem resultados satisfatórios. (com Ansa)