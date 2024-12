Efeito Lula até na Febraban: Sete em cada 10 brasileiros estão otimistas para 2025

Segundo Radar Febraban, imensa maioria se declarou satisfeita em relação à sua vida; "emprego e renda" foi a área que evoluiu de forma mais positiva em 2024

Publicado em 26/12/2024 às 14:29

Alterado em 26/12/2024 às 14:32

Por Julinho Bittencourt - Segundo o relatório Focus, que mede as projeções dos analistas para as principais métricas econômicas, o quadro é de pessimismo para o ano que vem. A expectativa para a taxa de juros, por exemplo, é de 14,75% para o final do próximo ano.

Já a outra ponta, ou seja, a população brasileira, contraria completamente as previsões dos operadores financeiros. A última edição do Radar Febraban, levantamento feito pela própria Federação Brasileira de Bancos, aponta que o quadro é de amplo otimismo.

Para 75% dos brasileiros, a vida pessoal e a familiar irão melhorar em 2025. Esse percentual retoma o patamar de dezembro de 2023 (74%) e representa um salto de 13 pontos em relação a outubro passado, quando o indicador marcava o menor percentual da série histórica (62%).

Vida melhorou

Na mesma tendência, 80% dos brasileiros avaliam que em 2024 sua vida pessoal e familiar ou melhorou (46%) ou ficou igual (34%). Após variações significativas ao longo do ano, a percepção da evolução da vida pessoal e familiar termina 2024 no mesmo nível de dezembro de 2023: 46% percebem melhora. Esse contingente havia atingido o menor percentual em julho, quando a percepção de melhora era de 39%.

O último Radar Febraban do ano, foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) entre os dias 5 a 9 de dezembro, com 2 mil pessoas nas cinco regiões do País. A pesquisa, em sua sexta onda, mapeia a percepção e expectativa da sociedade sobre a vida, aspectos da economia e prioridades para o país.

CLIQUE AQUI PARA LER O RELATÓRIO RADAR FEBRABAN