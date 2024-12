Dilma celebra 77 anos e internautas brincam: "ganhou de presente a prisão de Braga Netto"

Presidenta é homenageada por figuras importantes da política brasileira; data também marca a prisão de general defensor da ditadura militar

Publicado em 14/12/2024 às 11:26

Alterado em 14/12/2024 às 11:28

Por Yuri Ferreira - Neste dia 14 de dezembro, a ex-presidenta do Brasil e CEO do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, celebra 77 anos de idade.

Dilma lutou contra a ditadura militar, foi ministra de Minas e Energia do Brasil, ministra-chefe da Casa Civil e Presidenta do Brasil entre 2011 e 2016, quando implementou a Comissão Nacional da Verdade, maior instrumento institucional de memória, verde e justiça sobre os anos de Chumbo no Brasil.

Mesmo depois de ter sido vítima de um golpe de Estado em 2016, manteve sua relevância política. Hoje, é a liderança do Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics, sendo internacionalmente reconhecida por seu trabalho à frente da instituição.

Ela recebeu mensagens de carinho e de celebração de diversas lideranças políticas.

E de presente?

Além das homenagens, Dilma ainda recebeu outro "presente" no aniversário. Ao menos, foi assim que as redes definiram a primeira prisão de um general de quatro estrelas da história do país.

Neste sábado, Walter Braga Netto, um defensor contumaz da ditadura acusado de articular a tentativa de golpe contra Lula depois das eleições de 2022, foi preso por obstrução de justiça.

Dilma, que sofreu forte pressão dos militares após instaurar a Comissão Nacional da Verdade, pode ver o Brasil colocar na cadeia um general.