Vídeo: Lula aparece caminhando sorridente e bem-disposto no corredor do hospital, após duas intervenções no crânio

Vídeo: Ricardo Stuckert

Publicado em 13/12/2024 às 14:30

Alterado em 13/12/2024 às 15:36

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o neurocirurgião Marcos Stavale caminhando pelos corredores do Hospital Sírio Libanês Foto: reprodução das redes sociais do presidente

Escreveu o presidente nas redes sociais:

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira.

2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês e por toda a dedicação da equipe médica. O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!"