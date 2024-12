Lula chega ao Uruguai e se emociona em visita a Pepe Mujica

Publicado em 06/12/2024 às 08:53

Alterado em 06/12/2024 às 08:53

Lula se encontra com Mujica no Uruguai Foto: Reuters/Mariana Greif

Por Lisandra Paraguassu - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde desta quinta-feira ao Uruguai para participar da cúpula do Mercosul e, como seu primeiro compromisso no país, fez uma visita ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, a quem entregou a ordem do Cruzeiro do Sul, maior honraria do Brasil.

"Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica, não é pelo fato dele ter sido o presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo", disse Lula, visivelmente emocionado, ao lado do ex-presidente uruguaio.

Mujica enfrenta um câncer no esôfago, diagnosticado em abril deste ano, e mostra fragilidade com o tratamento, aos 89 anos.

Presidente do Uruguai entre 2010 e 2015, Mujica tem uma relação antiga com o presidente brasileiro, a quem visitou na prisão, em Curitiba, em 2018. Ambos tem encontros regulares, mesmo quando estavam fora da Presidência.

"Eu digo sempre que a gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer mãe. Agora, um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci", disse Lula, que chorou no encontro com o amigo.

"Recebo essa medalha Em nome do meu povo. Fiz o que podia pelo meu povo. E nada mais. Esse é um amigo de muitos anos", respondeu um também emocionado Mujica. "Obrigada pela sua vida, Lula."