Psol pede prisão preventiva de Bolsonaro e Braga Netto

Deputada Erika Hilton fez o anúncio em suas redes sociais

Publicado em 19/11/2024 às 21:01

O Psol apresentou, nesta terça-feira (19), ao Supremo Tribunal Federal, pedidos de prisão preventiva contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, em razão do possível envolvimento de ambos nas articulações golpistas ocorridas após a vitória do presidente Lula nas eleições de 2022.

"Nós, do PSOL, acabamos de entrar com pedidos de PRISÃO PREVENTIVA de Bolsonaro e Braga Netto no STF. Não há argumentos plausíveis pra que eles estejam em liberdade. Segundo a PF, eles podem estar envolvidos em um plano de assassinato de autoridades públicas e de golpe de Estado", escreveu a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) na plataforma X.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (19) uma operação para desarticular organização criminosa responsável por planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente após o pleito de 2022. Os criminosos também planejavam restringir o livre exercício do Poder Judiciário. O Exército Brasileiro acompanhou o cumprimento dos mandados, efetivados nos estados do Rio de Janeiro, de Goiás e do Amazonas, além do Distrito Federal. Além de cinco prisões, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares.

Os fatos investigados, envolvendo a alta cúpula do governo anterior, configuram crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, segundo a PF. (com Brasil 247)