Brasil e EUA lançam nova parceria para transição energética

Lula disse que ato foi um 'marco no desenvolvimento sustentável'

Publicado em 19/11/2024 às 20:01

Alterado em 19/11/2024 às 20:01

Lula ao lado de Biden durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro Foto: Ricardo Stuckert/PR

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva e Joe Biden, respectivamente, lançaram nesta terça-feira (19) a chamada "Nova Parceria Brasil-EUA para a Transição Energética".

O objetivo da ação, assinada durante a realização da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, tem como objetivo "criar economias mais competitivas, limpas, justas e resilientes, contribuindo para promover transições energéticas justas e inclusivas, gerar empregos de qualidade, reduzir emissões e alcançar as metas de 1,5°C, em conformidade com o Acordo de Paris".

A parceria entre americanos e brasileiros, segundo uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, prevê uma colaboração na "produção e implantação de energia limpa", no "desenvolvimento da cadeia de suprimento de tecnologia de energia limpa" e na "industrialização verde".



"Brasil e EUA pretendem impulsionar a já significativa coordenação entre as instituições dos dois países, bem como alinhar incentivos e mobilizar financiamentos públicos, privados e de bancos multilaterais de desenvolvimento para gerar uma ampla gama de benefícios compartilhados", conclui o comunicado.



Nas redes sociais, Lula publicou uma foto na qual aparece ao lado de Biden e celebrou a assinatura da nova parceria, definida como "mais um marco na diplomacia e no desenvolvimento sustentável".



"Serão ações conjuntas em produção e desenvolvimento de tecnologias de energia verde e industrialização verde, abertas para adesão de outros países", escreveu o petista.



Durante o G20 no Rio, o Brasil também fechou um memorando de entendimento com a Argentina para a exportação de gás natural do campo de Vaca Muerta.



O acordo com o vizinho prevê a criação de "um grupo de trabalho bilateral para identificar as medidas necessárias para facilitar o fornecimento de gás natural argentino".

Temos responsabilidade de fazer melhor, diz Lula ao encerrar G20



Presidente transmitiu comando do grupo à África do Sul



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (19) que o G20 tem a "responsabilidade de fazer melhor" e transmitiu o comando do grupo para a África do Sul, que liderará o bloco em 2025 pela primeira vez.

"Esta não é uma transmissão de presidência comum, é a expressão concreta dos vínculos históricos, econômicos, sociais e culturais que unem a América Latina e a África", disse o líder brasileiro na sessão de encerramento do G20 do Rio de Janeiro.

Lula ainda desejou "sucesso" ao presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e citou palavras do histórico líder contra o apartheid Nelson Mandela: "É fácil demolir e destruir; os heróis são aqueles que constroem". "Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passo o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa", salientou.



O mandatário ainda celebrou os resultados alcançados na presidência brasileira no G20 em 2024, como o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o início do debate sobre a taxação dos super-ricos, o impulso à reforma da governança global e a criação da Coalizão para a Produção Local de Vacinas e Medicamentos.



"Neste ano, realizamos mais de 140 reuniões em 15 cidades brasileiras. Voltamos a adotar declarações consensuais em quase todos os grupos de trabalho. Deixamos a lição de que, quanto maior for a interação entre as trilhas de sherpas e de finanças, maiores e mais significativos serão os resultados dos nossos trabalhos", disse Lula. (com Ansa)