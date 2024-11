Premiê da Itália chega ao Rio para G20 e encontro com Lula

Meloni desembarcou no Brasil para cúpula de líderes

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, chegou ao Rio de Janeiro durante a noite desse sábado (16) para participar da cúpula de líderes G20, que será realizada nos próximos dias 18 e 19 de novembro.



Meloni desembarcou na Base Aérea do Galeão e foi recebida por um representante do Itamaraty, pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.



Na agenda da premiê italiana consta uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (17), por volta das 12h10 (horário de Brasília), no Forte de Copacabana.



Durante o dia, Lula terá uma série de reuniões com outros líderes, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os presidentes turco, Recep Tayyip Erdogan, e francês, Emmanuel Macron.



Já a premiê da Itália falará em duas sessões da cúpula, sendo a primeira nesta segunda-feira, e destacará a luta contra a pobreza, a insegurança alimentar e a transição energética. (com Ansa)

Segurança alimentar e energia



A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, deve abordar temas importantes, como segurança alimentar e a transição energética.

Meloni falará em duas das três sessões - luta contra a pobreza; reforma da governação internacional e desenvolvimento sustentável; e transição energética - programadas para os dois dias de evento no território fluminense.

Na primeira, nessa segunda (18), ela abordará o combate à pobreza, bandeira da presidência brasileira, enquanto que na sessão final, na terça-feira, falará sobre transição energética e desenvolvimento sustentável. O discurso na primeira sessão será uma oportunidade para relembrar o "compromisso histórico" da Itália em garantir a segurança alimentar das nações mais vulneráveis. Na verdade, Roma acolhe as três agências do polo agroalimentar das Nações Unidas (FAO, PMA e FIDA) e o tema sempre foi uma das orientações estratégicas da política externa italiana e uma área prioritária da cooperação para o desenvolvimento.



Em julho de 2023, a Itália também acolheu a segunda cúpula dos Sistemas Alimentares da ONU e a segurança alimentar tornou-se uma das prioridades da Presidência italiana do G7.



De acordo com fontes oficiais, Meloni também ilustrará as iniciativas tomadas no âmbito do G7. Entre estas está a Iniciativa do Sistema Alimentar de Puglia, lançada durante a cúpula de Borgo Egnazia e que visa fortalecer a produção agrícola no continente africano, tanto em quantidade como em qualidade, e tornar os seus sistemas alimentares mais resilientes.



Além destas medidas lançadas durante a presidência do G7, a Itália também destacará o trabalho no setor de energia para lançar iniciativas como a "Energia para o Crescimento na África", para apoiar a produção e distribuição de energia limpa Por fim, o compromisso da Itália será lembrado no âmbito do Plano Mattei de apoiar projetos estratégicos para África, como o corredor do Lobito, que poderá mudar a vida de milhões de pessoas no futuro.



Além de sua intervenção na cúpula, Meloni terá uma reunião bilateral com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cujo conteúdo e data ainda não foram divulgados.



A primeira missão de Meloni à América do Sul acontece por ocasião do G20, cujas negociações sobre a declaração final ainda estão em andamento, segundo fontes italianas, e também pela visita ao presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires.



Segundo relatos, o objetivo é chegar a uma linguagem comum relativa à guerra na Ucrânia e ao conflito no Oriente Médio, além de outros pontos da agenda, como a segurança alimentar, a dívida e a fiscalidade internacionais, o clima e a energia, o empoderamento feminino e a Inteligência Artificial (IA). (com Ansa)