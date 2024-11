Em conversa com Lula, Biden confirma presença no G20 e adesão dos EUA à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

...

Publicado em 08/11/2024 às 07:46

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ligação do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ao final da tarde desta quinta-feira, 7 de novembro. A conversa durou cerca de 30 minutos.

Biden confirmou sua vinda ao Rio de Janeiro, para participar da Cúpula do G20. Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. Ambos trataram ainda da visita prevista do presidente Biden a Manaus (AM), antes da Cúpula, e acertaram a realização de reunião bilateral no Rio de Janeiro.

Lula reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-EUA nos últimos anos. Ambos destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo - a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores - e a convergência de prioridades entre os dois governos para a promoção da transição energética. Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima. (com Ascom da Presidência)