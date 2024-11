Brasil emplaca no G20 coalizão para facilitar acesso a vacinas

Iniciativa será liderada pelo país em seus primeiros dois anos

Publicado em 03/11/2024 às 09:59

Alterado em 03/11/2024 às 09:59

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante reunião do G20 Foto: Ansa

Os ministros da Saúde do G20 aprovaram a criação de uma coalizão global para a produção local e regional de vacinas e medicamentos, com o objetivo de facilitar o acesso a tratamentos médicos em países de baixa renda.

A iniciativa está na declaração final da reunião ministerial do grupo, realizada em 31 de outubro.

"Damos as boas-vindas ao estabelecimento da Coalizão para Produção Local e Regional, Inovação e Acesso Equitativo, centrada na cooperação voluntária para promover o acesso a vacinas, remédios, diagnósticos e outras tecnologias sanitárias para doenças negligenciadas e pessoas em situação vulnerável", diz o texto.



O Brasil sediará a secretaria-executiva e presidirá a coalizão em seus primeiros dois anos, mas depois o comando será rotativo. A participação dos países será voluntária, e o objetivo é assegurar que itens como vacinas cheguem também a nações pobres, à luz da desigualdade na distribuição de imunizantes vista durante a pandemia de Covid-19.



Segundo a declaração final, os projetos da aliança trabalharão em respeito às "legislações internacional e domésticas, incluindo sobre propriedade intelectual", trecho que faz referência às patentes da indústria farmacêutica.



"A coalizão pretende começar identificando dois ou três projetos para serem executados no primeiro estágio de sua implementação, com valor agregado único", diz o texto. (com Ansa)