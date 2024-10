Igor Normando é eleito prefeito de Belém

Publicado em 27/10/2024 às 18:48

Alterado em 27/10/2024 às 18:48

O candidato Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém, com 56,36% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com o deputado Delegado Eder Mauro, que, até o momento teve 43,64% dos votos válidos. Foram apurados 100% dos votos.

Em seu segundo mandato como deputado estadual, Igor Normando, de 37 anos, já foi vereador da capital paraense por dois mandados, tendo iniciado o primeiro deles com apenas 24 anos. O candidato é primo do governador Helder Barbalho e foi secretário da cidadania em sua administração, entre 2023 e 2024. O candidato a vice-prefeito em sua chapa é o empresário Cássio Andrade (MDB). (com Agência Brasil)