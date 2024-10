Lula completa 79 anos e ganha vídeo surpresa

Janja e ministros gravam mensagem especial ao presidente

Publicado em 27/10/2024 às 10:30

Alterado em 27/10/2024 às 15:52

Por Alice Andersen - A data oficial de nascimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) costuma causar algumas dúvidas nas redes sociais, especialmente quando os dois dias de seu aniversário chegam. Embora o dia 6 de outubro esteja registrado em documentos oficiais, na verdade, o presidente nasceu em 27 de outubro de 1945, em Vargem Comprida (PE), então um distrito de Garanhuns.

Essa divergência na data se deve ao contexto de dificuldades socioeconômicas de sua família, que só pôde formalizar seu registro anos depois. Nesta sexta-feira (27), Lula completa 79 anos, atualmente exercendo seu terceiro mandato na Presidência da República.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do presidente neste domingo (27), a primeira dama Janja, a ministra da Cultura Margareth Menezes, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, Paulo Pimenta, Rui Costa, Camilo Santana, Alexandre Padilha, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e outros ministros do governo gravaram um vídeo surpresa para celebrar o aniversário de Lula e contar a sua história de vida aos brasileiros.

“Ao seu lado eu posso acompanhar de perto o amor que você carrega pelo Brasil”, afirma Janja no início do vídeo. “Com os pés descalços, mas com sonhos grandes”, destacou Marina Silva. Assista a mensagem completa:

Hoje, o filho da Dona Lindu completa mais um ano de vida com muita saúde e dedicação ao país. Das lutas dos trabalhadores à voz de uma nação. O Brasil celebra com você, presidente. Feliz aniversário, Lula! #EquipeLula



???? Audiovisual/PR pic.twitter.com/YxPhzmOkyg — Lula (@LulaOficial) October 27, 2024





Recuperando-se de uma queda recente que sofreu no Planalto, o presidente Luiz decidiu passar o fim de semana em Brasília e compartilhou um momento de descontração por meio de um vídeo nos stories da primeira-dama, Janja. No registro, o presidente mostra um tambaqui de 6 quilos, que seria o seu presente de aniversário antecipado.

“Como não ganhei presente de aniversário, resolvi acordar hoje e vim aqui no lago pescar. Esse peixe é meu grande presente. Ele está com seis quilos e vou prepará-lo assado na churrasqueira”, declarou Lula. A celebração também incluiu uma receita especial que o petista aprendeu com um paraguaio durante uma pescaria no Rio Paraguai. O prato, que ele classifica como uma de suas especialidades, combina peixe e maionese.

Nascimento de Lula

Lula teve sua certidão de nascimento registrada anos mais tarde com uma data de aniversário diferente, 6 de outubro. O presidente foi o sétimo filho de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo – a "Dona Lindu". No interior de Pernambuco, a inexistência de cartórios para registros de nascimento exigia o deslocamento para grandes cidades, com alto custo de viagem. Por isso, o acesso à plena cidadania era ainda mais dificultado.

Com sete anos, Lula viajou ao estado de São Paulo em "pau de arara", nome dado ao transporte de pessoas na carroceria de um caminhão, onde são colocados tábuas de madeira como assento e lona para servir de cobertura. Em agosto, ele reconheceu a tradição como um patrimônio cultural e imaterial do Brasil.

Eu saí de Pernambuco no dia 13 de dezembro de 1952. A gente foi num pau de arara, não tinha encosto atrás. Era o encerado que encobria e a gente utilizava o caminhão quando parava num lugar para dormir. A gente dormia embaixo do caminhão.

Segundo o irmão mais velho de Lula, Frei Chico, enquanto a família não tinha o documento oficial, era utilizado o batistério, um documento do batismo católico que comprova a data de nascimento e local. O batistério foi utilizado na viagem de Pernambuco para Vicente Carvalho, litoral de São Paulo. De acordo com Frei Chico, Dona Lindu só conseguiu seu documento de identidade original em razão da viagem, pouco antes da partida.

"Um dia minha mãe foi ao cartório em Santos registrar os filhos. Levou anotado todos as datas e os nomes. Mas acredito que ficou intimidada pela atitude da escrivã, que sugeriu mudar o nome da minha irmã, ali, na hora de Sebastiana para a Ruth, seu próprio nome em sua 'homenagem', e ela acabou se atrapalhando com tantas datas", relata ele, ao revelar o motivo da troca das datas de aniversário de Lula.

Ele conta que Dona Lindu manteve o hábito de parabenizar o filho no dia 27 de outubro, ainda que o registro da certidão de nascimento tenha 6 de outubro como data de seu aniversário. "Lula sempre considerou seu aniversário o dia original, 27, e depois de adulto passou a comemorar com os filhos na data correta".