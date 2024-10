Lula participará da Cúpula do BRICS na Rússia por videoconferência, após sofrer acidente doméstico; leia laudo do hospital

...

Publicado em 20/10/2024 às 13:30

Alterado em 20/10/2024 às 16:43

Por orientação médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não viajará para a Rússia, onde acontece a Cúpula do Brics, em Kazan, entre os dias 22 e 24 de outubro. O comunicado foi divulgado neste domingo (20) pelo Palácio do Planalto após Lula sofrer um acidente doméstico em sua residência oficial, em Brasília.



Conforme nota do governo, Lula está impedido temporariamente de realizar viagens de avião de longa duração por conta de uma orientação médica. Diante disso, o presidente brasileiro participará da cúpula do Brics através de videoconferência.



"O presidente terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", acrescentou a nota.

A previsão anterior era de que o presidente Lula embarcasse para a Rússia às 17h deste domingo.



O boletim médico do Hospital Sírio-Libânes apontou ainda que Lula teve um corte na nuca. Apesar de não ser considerado grave, a equipe médica orientou Lula a não fazer longas viagens.



"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, em 19/10/2024, após acidente doméstico, com ferimento corto-contuso em região occipital. Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do doutor Roberto Kalil Filho e doutora Ana Helena Germoglio", informou o boletim médico divulgado pelo hospital. (com Sputnik Brasil)

O laudo do hospital