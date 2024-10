Pessoas em agências reguladoras foram indicadas pelo governo passado, inclusive no BC, diz Lula

...

Publicado em 19/10/2024 às 14:55

Alterado em 19/10/2024 às 18:00

O presidente Lula com o candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, em transmissão ao vivo na internet, neste sábado Foto: reprodução de vídeo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste sábado(19) que as agências reguladoras não cumprem seu papel de fiscalizar, ao falar sobre o apagão elétrico que ocorreu em São Paulo no último dia 11. "Há pessoas em agências reguladoras que foram indicadas pelo governo passado, inclusive no Banco Central", disse.

Ele participou de 'live' com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), candidato à prefeitura na capital paulista apoiado pelo presidente.

Lula disse que sua preocupação é cuidar do povo, "depois fazer minhas brigas políticas com quem quer que seja". Em fala com apelo social, defendeu que o dinheiro tem que circular para melhorar a economia. "Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza."

As caminhadas da campanha de Boulos que teriam a presença de Lula neste sábado foram canceladas por causa do mau tempo. "Boulos poderia estar no bem bom da classe média, mas se juntou ao povo periférico", afirmou.

Sobre a falta de experiência do atual deputado como gestor, disse que os cargos de gerência podem ser delegados - e pediu expressamente voto ao psolista. Disse ainda que o Palácio do Planalto está aberto a Boulos caso ele seja eleito.

O presidente citou a vice da chapa de Boulos, Marta Suplicy, indicada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). "Boulos tem como vice a mulher que foi a melhor prefeita da cidade de São Paulo."

Enel informa que 111 mil clientes continuam sem luz neste sábado em sua área de concessão

A Enel informou no período da tarde deste sábado que 111 mil clientes ainda estão sem energia elétrica neste dia 19 de outubro. O número, segundo a empresa, representa 1,35% de sua base de mais de 8 milhões de clientes.

"Chuva, de moderada a fraca, atinge a área de concessão desde a manhã deste sábado (19), principalmente as regiões Oeste e Sul", informa a nota divulgada pela empresa, acrescentando que a empresa mantém seu contingente mobilizado, ainda que as rajadas de ventos e precipitação intensa previstas tenham perdido a força.

E concluiu o informe da Enel: "Cerca de 2.400 profissionais estão de prontidão. Os canais de atendimento também receberam reforço e seguem funcionando normalmente."