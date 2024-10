Venezuela acusa Lula e Boric de serem 'agentes da CIA'

Para Tarek Saab, Lula e Boric 'não são mais os mesmos'

Publicado em 14/10/2024 às 11:01

Alterado em 14/10/2024 às 11:01

Tarek Saab criticou presidentes do Brasil e do Chile em programa de TV Foto: Ansa/Epa

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, ambos de esquerda, de serem "agentes da CIA", o serviço de inteligência dos Estados Unidos.

Na declaração, que foi dada durante o programa "Análise Situacional", do canal venezuelano Globovísion, Saab criticou principalmente Lula, sugerindo que o brasileiro mudou sua postura após sair da prisão em 2019.

"Ele não é mais a mesma pessoa que saiu da prisão, nem na aparência, nem na maneira de se expressar", afirmou o procurador-geral.



Quanto ao presidente chileno, o representante do governo de Nicolás Maduro disse que Boric "traiu a juventude mártir que lutou contra [Sebastián] Piñera", referindo-se aos protestos sociais no Chile contra o líder conservador.



Saab, que está à frente da Procuradoria-Geral da Venezuela desde 2017, é um dos principais nomes do regime chavista e conhecido por chancelar atos do governo Maduro e de perseguição a opositores. (com Ansa)