Lula diz que pobre 'não é problema': 'Pouco dinheiro na mão de todos significa crescimento'

...

Publicado em 11/10/2024 às 17:23

Alterado em 11/10/2024 às 17:54

Por Sofia Aguiar e Caio Spechoto - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a população pobre não é um “problema” para o País, mas sim a “solução”, basta dar ao povo oportunidade. De acordo com o petista, pouco dinheiro na mão de todos significa crescimento e desenvolvimento nacional.

“Não sou economista, mas aprendi uma coisa na minha vida: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, analfabetismo, prostituição e violência. Agora, pouco dinheiro na mão de todos significa crescimento, desenvolvimento, elevação do nível de vida de cada um de nós”, disse nesta sexta-feira, 11, em evento de entrega de 113 ônibus escolares a municípios do Ceará.

De acordo com o presidente, a entrega feita nesta tarde não é um “favor” do governo federal à população. “É cumprindo da nossa obrigação de cuidar do povo brasileiro com muito amor e carinho”, defendeu.

Lula afirmou que a população pobre quer ser “enxergada” pelo Executivo federal. “Dizer que pobre sofre para ganhar o céu quando morre? Não! A gente quer viver bem agora”, comentou. (com Agência Estado)

Lula durante entrega de moradias no Ceará: 'É possível a gente fazer cada vez mais coisas de qualidade para o povo'



As 1.296 unidades do empreendimento Cidade Jardim I Módulo IV contam com estrutura adicional, com biblioteca, sala de informática, 'brinquedopraça' e espaço para eventos



"O que vi aqui é o mínimo de respeito que os governantes têm de ter para com as pessoas mais necessitadas. Saio com a ideia de que é possível fazer cada vez mais coisas de qualidade para o povo". A frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi durante a cerimônia de entrega de 1.296 moradias do Minha Casa, Minha Vida no empreendimento Cidade Jardim I Módulo IV, em Fortaleza (CE), nesta sexta-feira, 11 de outubro.

Os apartamentos são distribuídos em 81 blocos de quatro andares, com quatro unidades por pavimento, e uma série de estruturas adicionais: biblioteca integrada com cerca de 500 livros e uma Zona Viva, com espaço para qualificação profissional, ações de cultura, esporte e lazer à comunidade. O residencial dispõe de sala de informática, sala multiuso, espaço para eventos e brinquedopraça. O valor total do investimento foi de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 100,5 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e R$ 15,2 milhões de contrapartida do Governo do Ceará.

"Aqui vocês vão criar os filhos, fazer amizades com os vizinhos. E aprendemos a fazer uma coisa a mais: a biblioteca, para que as crianças aprendam a viajar pelo mundo dos livros, que aumentam nosso conhecimento e nossa cultura. Brincar não é coisa só para criança rica. O Estado tem que garantir a cada criança o direito de ser feliz, brincar, estudar. É o mínimo que a gente pode fazer”, disse Lula, que foi o principal incentivador para a inclusão das bibliotecas nos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida.

SONHO E REALIDADE — O sonho da casa própria se tornou realidade para o casal David Braz e Adriely de Souza, que, nesta sexta-feira (11), recebeu as chaves do apartamento das mãos do presidente. "A gente viu de cara que no residencial foi implantada a biblioteca. Isso é importante para a criança que vem da favela. É gratificante ver voltando essa dignidade que o povo brasileiro merece", disse David.

Adriely afirmou que o projeto está alcançando as pessoas certas. "A gente está vendo mãe solo, mãe de autista, idosos, pessoas desempregadas. Essas pessoas contempladas com os apartamentos, estamos felizes com a vizinhança", pontuou. "A biblioteca é importante para que a criança tenha um futuro diferente. O futuro dela não está predeterminado, ela vai ter o futuro que ela quiser. Acabou a preocupação de ou eu pago aluguel ou compro comida", completou Adriely.

Ana Klebia Oliveira, que morava de aluguel há 30 anos, agora também tem uma casa para chamar de sua. "Eu não tinha esperança, pensava que ia morrer no aluguel porque não tenho dinheiro para comprar casa. Então, para mim, hoje, é a maior felicidade ter assinado a documentação do apartamento", destacou. (com Secom da Presidência)