Segundo voo com brasileiros e familiares resgatados do Líbano pousa no Brasil com 227 passageiros

Com a chegada da aeronave à Base Aérea de São Paulo, operação totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados da zona de conflito no Oriente Médio

Publicado em 08/10/2024 às 08:21

O segundo grupo de brasileiros e familiares resgatados da zona de conflito no Líbano chegou com segurança ao Brasil nesta terça (8). A Aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, aterrissou às 6h58, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. A bordo, 227 passageiros, incluindo 49 crianças, sete delas de colo. Também vieram três animais domésticos.

Levando em conta o primeiro grupo de 229 resgatados que chegou ao Brasil no último domingo, 6 de outubro, a Operação Raízes do Cedro, do Governo Federal, totaliza 456 pessoas e seis animais domésticos retirados do Líbano.

Assim como no primeiro voo da operação, a prioridade continua sendo para mulheres, crianças, idosos e brasileiros não residentes no Líbano. Um trabalho de articulação que envolve equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e da Embaixada do Brasil em Beirute e ação operacional da Força Aérea Brasileira (FAB).

A estimativa é de que a comunidade brasileira no Líbano reúna em torno de 20 mil pessoas. Cerca de três mil manifestaram interesse em retornar. “Nossa intenção é colocar aqui na Base Aérea de São Paulo cerca de 500 pessoas por semana”, afirmou o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, na chegada do primeiro voo.

ORIENTAÇÕES DO ITAMARATY - O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para aqueles que disponham de recursos, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos regulares da companhia libanesa Middle Eastern Airlines. O número de plantão consular do Itamaraty segue à disposição, em caso de necessidade: +55 (61) 98260-0610 (com WhatsApp).

VOLTANDO EM PAZ - As ações de repatriação e recepção são similares às realizadas pelo Governo Federal em outubro de 2023, na Operação Voltando em Paz, que resgatou mais de 1.500 brasileiros e familiares, além de mais de 50 pets, das zonas de conflito na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Israel.

PETS - O Ministério da Agricultura e Pecuária manteve a flexibilização de regras para entrada de cães e gatos. As diretrizes facilitam o ingresso dos pets no Brasil. As unidades da Vigilância Agropecuária Internacional, em conjunto com a Coordenação de Trânsito e Integração Nacional de Cargas e Passageiros, adotam protocolo especial para animais de estimação provenientes do Oriente Médio. O procedimento permite que tutores ingressem sem a apresentação imediata de documentos exigidos em condições normais.

O QUE É - A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira mantém conversas frequentes com os chanceleres do Líbano e de países vizinhos com o objetivo de organizar o resgate com segurança.