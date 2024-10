Plenário pode votar nome de Galípolo para a presidência do BC nesta terça

...

Publicado em 08/10/2024 às 07:44

Alterado em 08/10/2024 às 07:44

O Plenário vota três matérias nesta terça-feira (8), a partir das 14h. Uma delas não está prevista inicialmente na pauta, mas a expectativa é que seja votada pelos senadores: a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central.

Antes, Galípolo será sabatinado, a partir das 10h, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). De lá, caso seja aprovado, o nome do economista deverá seguir para a apreciação dos demais senadores no Plenário. A indicação precisa contar com a aprovação da maioria dos votantes na CAE e no Plenário. Nos dois locais, a votação é secreta.

Se aprovado no Senado, Galípolo comandará a instituição por quatro anos a partir de janeiro de 2025. Ele substituirá Roberto Campos Neto, cujo mandato no BC vai até o dia 31 de dezembro. Segundo o artigo 52 da Constituição, toda indicação para a diretoria do Banco Central passa pelo crivo do Senado.

O Banco Central passou a ter autonomia com a Lei Complementar 179, de 2021, originada de projeto do senador Plínio Valério (PSDB-AM). Pelo texto, o BC é autarquia de natureza especial, sem vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica, tendo autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. O presidente do BC é escolhido pelo presidente da República no meio de seu mandato, mas precisa ter o nome aprovado pelo Senado. (com Agência Senado)