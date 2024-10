Queiroz toma um ‘caixote’ em Saquarema e não consegue se eleger vereador

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro ainda terá que devolver uma bolada aos cofres do Tesouro

Publicado em 07/10/2024 às 11:20

Alterado em 07/10/2024 às 11:20

Por Marcelo Macedo Soares - De nada adiantaram o apoio da família Bolsonaro e o caminhão de dinheiro enviado para Saquarema, na Região dos Lagos, para tentar colocar Fabrício Queiroz na onda perfeita. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, acusado de participar do chamado “esquema das rachadinhas”, teve apenas 588 votos para vereador.

Além do “caixote” nas urnas, Fabrício Quiroz ainda terá que devolver ao Tesouro R$ 118 mil que recebeu do PL para a campanha. Ao todo Queiroz arrecadou R$ 122,5 mil, e gastou apenas R$ 4,5 mil, segundo a prestação de contas no site do TSE.