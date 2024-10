Paula Lavigne lança movimento em favor de mulheres candidatas nessas eleições

Mobilização do Coletivo 342Artes sugere eleição de vereadoras e prefeitas de vários partidos e cidades do país

Publicado em 03/10/2024 às 13:00

Alterado em 03/10/2024 às 13:00

O coletivo 342Artes, da empresária Paula Lavigne, está mobilizado contra a violência política de gênero e apoia a ocupação de mulheres em cargos públicos. Às vésperas das eleições municipais, a organização lança o movimento "Elas por Nós", que sugere vereadoras e prefeitas de vários partidos e cidades do país.

"Temos de lutar contra qualquer tipo de violência política. Porque, com a violência política, perdemos todos. Perde a democracia e, sobretudo, perdem os eleitores e seu direito soberano de exercício do voto. Essa é a razão de o 342 participar dessa luta, e é com orgulho que vemos o esforço da ministra Cármen Lúcia por essa agenda", afirma Paula Lavigne.

No último mês, a empresária participou de uma reunião junto com a deputada federal Talíria Petrone e a ex-deputada Manuela D’Ávila com Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A audiência foi sobre as 11 ameaças de morte sofridas pela psolista — parlamentar mais ameaçada do país segundo levantamento de pesquisadores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) — e o andamento das investigações, que ainda estão sem solução.

"Muitas mulheres desistem dos cargos políticos porque é duro ameçarem nossos filhos, nossa família. Mas eu não vou ceder. E já passou da hora das mulheres terem a caneta na mão. Vamos para o segundo turno e vamos fazer história em Niterói", garante Talíria Petrone, candidata a prefeita de Niterói, que tem chances de disputar o pleito de acordo com a última pesquisa realizada pela AtlasIntel.



Candidatas a vereadoras apoiadas pelo Coletivo 342Artes Foto: divulgação

Mulheres na política

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, acaba de anunciar a criação do Observatório Permanente Contra a Violência Política para a prevenção e o combate desse tipo de crime. Na reta final das eleições 2024, a ministra chamou atenção para a importância de ter mulheres ocupando cargos públicos durante um programa televisivo.

Em 133 anos de história, por exemplo, o STF teve apenas três mulheres como ministras. Em 450 anos, Niterói (RJ) nunca teve uma mulher no governo.

"Talíria Petrone é um dos símbolos das ameaças, da intimidação e da violência, mas é símbolo também da resistência e da luta por um ambiente democrático melhor", ressalta a empresária Paula Lavigne.

Segundo dados do Instituto Alziras, as mulheres são 51% da população no Brasil, mas apenas 12% governam municípios. As negras são 28%, mas 4% comandam os municípios. Já os homens seguem no controle de 88% das prefeituras do Brasil.

Sugestões para prefeitas

Entre as prefeitas sugeridas pelo movimento "Elas por Nós", criado pelo coletivo 342Artes, estão Talíria Petrone (PSOL), em Niterói (RJ); Dandara Tonantzin (PT), em Uberlândia (MG); Duda Salabert (PDT), Belo Horizonte (MG); Maria do Rosário (PT); em Porto Alegre (RS); e Natália Bonavides (PT), em Natal (RJ).