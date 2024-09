Presidente empossa nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo

Em cerimônia no Palácio do Planalto, ministra ressaltou que é preciso criar políticas que estimulem convivência, solidariedade e, acima de tudo, cuidado comunitário

Publicado em 27/09/2024 às 13:29

Alterado em 27/09/2024 às 15:33

Presidente Lula, durante a cerimônia de posse da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, no Palácio do Planalto, com (da esquerda para a direita) a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo; primeira-dama, Janja Lula da Silva; ministra da Saúde, Nísia Trindade; ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a presidenta da Petrobras, Magda Chambriard Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossou a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, nesta sexta-feira, 27 de setembro, em cerimônia no Palácio do Planalto. Nomeada desde 11 de setembro, a gestora assumiu desde então as funções à frente da pasta do Governo Federal, e cuida das políticas públicas pelos direitos fundamentais de toda a população brasileira.

Segundo Macaé Evaristo, a vocação do ministério é garantir humanidade, direito à vida, liberdade, educação, saúde e trabalho, além de assegurar o direito à memória e à verdade.

"Afirmamos um Estado e uma sociedade efetivamente republicana, com direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade que supera a perversidade do racismo em todas as suas formas. Uma sociedade que reconheça a potência dos saberes, vivências e experiências do nosso povo, de nossos ancestrais e de nossas comunidades tradicionais".

Para a ministra, seu tempo à frente da pasta será dedicado a cuidar especialmente das pessoas mais vulneráveis e estimular a convivência na diversidade. "Implementar um plano de ação que tenha como premissa a valorização das potências das populações, das periferias, favelas, comunidades urbanas e do campo que pavimentam os caminhos de um futuro de um Brasil sem fome, sem miséria, sem racismo, sem machismo, sem capacitismo, sem LGBTQIA+fobia, sem etarismo", listou. "Direitos Humanos não é um termo metódico. Ele só tem sentido se for materializado na vida cotidiana das pessoas".

PERFIL — Nascida em São Gonçalo do Pará, no estado de Minas Gerais, em abril de 1965, Macaé tem trajetória marcada na educação, na luta antirracista, no ativismo e na defesa dos direitos humanos. Professora e assistente social, foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação de Belo Horizonte (2005 a 2012) e de Minas Gerais. (2015 a 2018). Reconhecida pelo trabalho sociopolítico educacional em todo país, Macaé é graduada em Serviço Social (PUC-MG), mestre e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. No Poder Executivo, foi secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC) na década passada. (com Ascom/Presidência)