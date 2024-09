Irmão de Jordy faz gesto racista a deputado negro em bate-boca sobre Jojo Todynho; vídeo

...

Publicado em 18/09/2024 às 19:59

Alterado em 18/09/2024 às 19:59

Plinio Teodoro - Irmão do extremista Carlos Jordy (PL-RJ), o deputado estadual Renan Jordy (PL-RJ) fez um gesto racista, esfregando os dedos no braço, em um ataque racista ao deputado Renato Machado (PT-RJ) durante bate-boca sobre a influenciadora Jojo Todynho nesta terça-feira (17) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Após Jojo posar ao lado de Michelle Bolsonaro (PL), o irmão de Carlos Jordy quer conceder à influenciadora a Medalha Tiradentes, maior honraria do estado.

Em seu pronunciamento na Alerj, Jordy atacou o que classificou como "claque esquerdista" por críticas ao posicionamento da artista.

"Gostaria de prestar minha solidariedade à artista Jojo Todynho, que saiu da senzala ideológica da esquerda. PT, PSOL, essa claque esquerdista do mais amor e menos ódio. Eles odeiam todos aqueles que pensam ao contrário, verdadeiros escravocratas do século XXI, senhores de engenho, capatazes de quem pensa contrário", disparou o bolsonarista.

Machado pediu a palavra para responder aos ataques e pediu respeito.

"Quando você se dirige à "claque", está me incluindo. Você me respeite. Sou um cidadão de bem, pai de família, pastor evangélico e negro. Se você quiser arrumar problema pessoal comigo, você arruma lá fora. Me espera sair ali fora, depois que acabar o plenário. Se quiser falar de pessoas, aqui tem nome de pessoas nessa casa. Me espera lá fora e me chama de claque lá fora", disse o petista.

Enquanto Machado discursava, Jordy parou em frente a ele e fez um gesto racista, esfregando o dedo sobre o braço.

A Guilherme Amado, no portal Metrópoles, Machado afirmou que entrará com ação no Ministério Público do Rio de Janeiro.

Vídeo