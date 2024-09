Marçal cai em pesquisa após levar cadeirada de Datena

Nunes segue na liderança, com 24% das intenções de voto

Publicado em 18/09/2024 às 09:58

Alterado em 18/09/2024 às 10:02

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), continua liderando a corrida eleitoral para a Prefeitura, com 24% das intenções de voto, segundo a mais recente pesquisa do instituto Quaest, divulgada nesta quarta-feira (18).



O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece logo em seguida, com 23%, enquanto o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) ocupa a terceira posição, com 20%.



Este é o primeiro levantamento realizado após o incidente envolvendo Marçal, que foi atingido por uma cadeira lançada pelo candidato José Luiz Datena (PSDB) durante um debate transmitido pela TV Cultura, na noite do último domingo (15).



Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, Nunes manteve os mesmos 24% das intenções de voto, Boulos subiu de 21% para 23%, e Marçal caiu de 23% para 20%.



Essa é a primeira oscilação negativa do coach de extrema direita, embora todas as variações estejam dentro da margem de erro de três pontos percentuais.



Já Datena subiu de 8% para 10% e agora ocupa o quarto lugar na disputa, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 7%, e pela economista Marina Helena (Novo), com 2%. (com Ansa)