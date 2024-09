Paes diz que Ramagem age ‘de forma baixa e irresponsável’ ao tentar associá-lo ao assassinato de Marielle (veja vídeo)

Prefeito lembra que exonerou Chiquinho Brazão assim que seu envolvimento com o crime veio à tona

Por Carter Anderson - O prefeito Eduardo Paes publicou nesta terça-feira (17) vídeo em suas redes sociais no qual acusa o seu adversário do PL, deputado federal Alexandre Ramagem, de agir “de forma baixa e irresponsável”, ao tentar associá-lo ao assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).

Ramagem, disse Paes, tenta associá-lo ao crime porque o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) foi secretário especial de Ação Comunitária na atual gestão. Brazão está preso depois de te sido apontado como um dos mandantes do assassinato, como revelou em delação premiada o assassino confesso da vereadora, Ronnie Lessa.

Paes lembrou no vídeo que Chiquinho Brazão foi nomeado por ter sido uma indicação política do Republicanos.

“Todos já sabem que, quando eu tomei conhecimento do suposto envolvimento do então político, ele foi sumariamente demitido do meu governo e coloquei o partido dele para correr da minha aliança para prefeito”, afirmou Paes.

O prefeito lembrou que Ramagem foi um dos deputados federais que votou contra a manutenção da prisão de Chiquinho. A maioria dos parlamentares, no entanto, foi a favor da prisão. E Chiquinho Brazão está até hoje em uma unidade de segurança máxima aguardando julgamento.

“Foi a turma de lá que quebrou a placa da Marielle”, acrescentou o prefeito, lembrando do episódio em que o atual candidato do PL à prefeitura, Rodrigo Amorim, quebrou a placa de rua com o nome da vereadora assassinada, em companhia do ex-governador Wilton Witzel.

Paes finalizou dizendo que conhece a família de Marielle, com quem tem bom relacionamento.

“Fazer isso é ultrapassar os limites da política e não respeitar a dor do outro”, afirmou, em alusão à tentativa de associá-lo ao crime.