Datafolha, SP: Nunes tem 27%, Boulos, 25%, Marçal, 19% e Tábata e Datena, 8%

Publicado em 12/09/2024 às 16:27

Alterado em 12/09/2024 às 20:04

Por Henrique Rodrigues - A nova pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira (12) mostra o atual prefeito paulistano, Ricardo Nunes (MBD) um pouco à frente do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), na corrida pela prefeitura da maior cidade do Brasil. Nunes tem 27% da preferência do eleitorado, contra 25% de Boulos, o que configura um empate técnico.

A surpresa da sondagem ficou por conta da desidratação e desmoronamento do coach goiano Pablo Marçal (PRTB), que agora está na terceira posição com 19% das intenções de voto. Na quarta colocação vem o nome da deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8%, seguida pelo jornalista José Luiz Datena (PSDB), que obteve 6% da preferência dos entrevistados.

Quando comparados com os números da rodada anterior do Datafolha, da quinta-feira passada (5), os dados do atual levantamento mostram que Ricardo Nunes cresceu cinco pontos percentuais, saindo dos 22% há uma semana para os 27% atuais, ao passo que Guilherme Boulos também experimentou um crescimento, indo de 23% na última, quando liderava a disputa, para 25%. Foi Marçal quem saiu perdendo segundo o instituto: caiu de 22% para os 19% que apresenta agora.

Esta Datafolha apresentou uma perspectiva da corrida eleitoral muito diferente do panorama de ontem (11) anunciado pela Quaest. Na referida sondagem, Nunes também estava em primeiro lugar, com 24% das intenções de voto, mas seguido de perto por Marçal, em segundo, que teria 23%. Boulos apareceria apenas na terceira posição em declínio, com 21% da preferência do eleitorado, embora o cenário fosse tecnicamente de um empate no limite da margem de erro.

De acordo com o Datafolha, foram ouvidos 1.204 eleitores da capital paulista entre a terça (10) e a quarta (11), em diferentes pontos da cidade. Os realizadores afirmam que a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo sido registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-07978/2024.