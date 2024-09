Lula compara Maduro a Bolsonaro: 'Deixa a desejar'

Presidente voltou a pedir novas eleições na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que o comportamento do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, "deixa a desejar" e defendeu a realização de novas eleições no país vizinho.

Durante entrevista a uma rádio de Goiás, o petista ainda comparou Maduro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticou a postura de ambos em relação à democracia.

"Acho que o comportamento de Maduro deixa a desejar. Aqui no Brasil, a gente aprendeu a fazer democracia com muito sofrimento. Você veja que, quando o cara é extremista, ele não aceita [o resultado das eleições]. Bolsonaro ficou trancado chorando quase um mês, foi embora para os Estados Unidos e deixou o bate-pau dele nos quartéis. Eu acho que Maduro deveria falar o seguinte: 'Eu vou provar que sou o preferido do povo', mas ele não faz", afirmou Lula.



Ao ser questionado se considerava a Venezuela uma ditadura, uma democracia ou um "rolo", Lula respondeu: "Eu acho que é mais um rolo".



O petista reiterou que Brasil, Colômbia e México não reconhecem o resultado das eleições de 28 de julho, mas não vão "romper relações" com Caracas. "Como eu também não reconheço o fato de a oposição ter ganhado. Ali só tem uma solução: fazer uma nova eleição", acrescentou. (com Agência Brasil)