Moraes participará do 7 de Setembro com Lula enquanto bolsonaristas pedirão sua cabeça

Ministro do STF, alvo de bolsonaristas que marcaram manifestações no feriado, aceitou convite feito por Lula e estará presente na cerimônia em Brasília

Publicado em 04/09/2024 às 07:48

Alterado em 04/09/2024 às 07:48

Lula e Moraes no TSE, durante a diplomação do presidente (arquivo) Foto: Reuters/Ueslei Marcelino

Por Ivan Longo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para participar da cerimônia oficial em alusão ao Dia da Independência, em 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O magistrado prontamente aceitou e estará presente no tradicional desfile, que deve contar com Lula utilizando a faixa presidencial, como de praxe, ao lado de comandantes militares e dos presidentes da Câmara e do Senado Federal.

À coluna da jornalista Vera Rosa, do Estadão, o ministro da Defesa, José Múcio, confirmou que, em nome de Lula fez o convite a Moraes e aos outros ministros do STF.

“Eu convidei o ministro Alexandre, em nome do presidente, e ele respondeu prontamente que vai ao nosso desfile do 7 de Setembro. Estou chamando todos os ministros do STF”, disse Múcio.

A presença de Moraes no 7 de setembro, junto a Lula, comandantes das Forças Armadas e outras autoridades, representa um gesto de união entre os Poderes do país em meio ao movimento golpista deflagrados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora endossado por figuras da extrema direita global como Elon Musk, que vêm pedindo o impeachment do ministro do STF.

Bolsonaristas, liderados pelo pastor Silas Malafaia, convocaram uma manifestação para o mesmo dia na avenida Paulista, em São Paulo, cujo lema será "Fora, Moraes". O "protesto", como mira no ministro do STF, terá ainda como pauta, naturalmente, o pedido de anistia a condenados ou investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Na última sexta-feira (30), ao comentar, durante entrevista a uma rádio da Paraíba, os ataques de Elon Musk ao judiciário brasileiro e o desrespeito do bilionário às ordens emitidas por Moraes, Lula saiu em defesa do ministro e disparou contra o empresário sul-africano radicado nos Estados Unidos.

"Todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele cumpre ou vai ter que tomar outra atitude. Não é porque o cara tem muito dinheiro que pode desrespeitar. Esse cidadão é americano, não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo deputado, o Senado, presidente da Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?", declarou o mandatário.

Mourão ameaça Lula por MST no 7 de setembro

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que é general da reserva e ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro, ameaçou de forma direta, nesta terça-feira (3), o presidente Lula. A declaração golpista e ameaçadora foi postada em seu perfil oficial no X (antigo) e veio após uma “notícia” veiculada num site de extrema direita que diz que o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) será homenageado pelo Exército Brasileiro, instituição da qual fez parte por quase 50 anos, durante o desfile do 7 de setembro, a ser realizado em Brasília.

[O acesso ao X pela reportagem da Fórum foi realizado por um de seus correspondentes na Europa, uma vez que a rede social está suspensa no Brasil, por decisão do Supremo Tribunal Federal, e o ingresso na plataforma utilizando VPNs está proibido]

“O governo de turno pecará de forma capital se, efetivamente, incluir nos planejamentos do “7 de Setembro”, em Brasília, homenagens ao MST e MTST. Não se pode manchar e ultrajar a nossa história, repleta de vultos e heróis da Pátria, misturando a formação corajosa de nossa nacionalidade com a covardia de movimentos sociais que se caracterizam por praticar irregularidades e ações criminosas de invasão de propriedade privada com o uso, inclusive, de técnicas de guerrilha urbana e rural. Se Lula acha que com isso constrangerá as FA, erra! Lula constrangerá o Brasil e isso lhe custará caro”, escreveu o general-senador.

Segundo a tal “notícia”, Lula teria feito questão de que o MST participasse do evento comemorativa por sua atuação nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, no primeiro semestre. Se de fato for isso, não haveria nada de anormal no ato, já que inúmeras entidades civis participam todos o anos do desfile em comemoração da independência do Brasil, sobretudo pelo papel central realizado pelo MST no socorro às vítimas da tragédia climática, notória e reconhecida até mesmo pela imprensa internacional.