Lula: 'Tem gente colocando fogo no País'; vídeo nas redes sociais associa bolsonaristas a incêndios

Presidente Lula monitora incêndios no país e garante apoio aos estados

Publicado em 26/08/2024 às 14:52

Alterado em 26/08/2024 às 16:56

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesse domingo (25) a central de monitoramento do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), na sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Brasília, para acompanhar a situação dos incêndios em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia. Há cerca de três mil brigadistas em todo o país trabalhando para combater os focos de fogo.

“Até agora, não conseguimos detectar nenhum incêndio causado por raios, o que significa que tem gente colocando fogo na Amazônia, no Pantanal e em São Paulo”, afirmou o presidente durante reunião com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e representantes do Governo Federal.

Em reunião no @ibamagov na tarde de hoje, ao lado da ministra @MarinaSilva, o presidente da entidade afirmou que não há, até agora, nenhum incêndio detectado por causas naturais. Significa que tem gente colocando fogo de maneira ilegal, uma vez que todos os estados do país ja… pic.twitter.com/0d0ecHV4NQ — Lula (@LulaOficial) August 25, 2024

Lula pretende participar da reunião semanal que ocorre na Casa Civil, com a participação de mais de 20 ministérios, sobre os incêndios. Os governadores dos estados atingidos serão convidados. “A Polícia Federal vai investigar e o governo vai trabalhar com os estados no combate aos incêndios”, disse, por meio da rede social X (ex-Twitter).

A ministra Marina Silva classificou a situação dos focos de incêndio em São Paulo como "atípica". De acordo com o governo do Estado de São Paulo, 21 cidades enfrentavam focos ativos de incêndio nesse domingo. Ao todo, 46 municípios estão em alerta máximo para queimadas. “Em São Paulo, não é natural, em hipótese alguma, que em poucos dias você tenha tantas frentes de incêndio envolvendo, concomitantemente, vários municípios”, disse Marina.

“É preciso parar de atear fogo, porque mesmo colocando tudo o que está à disposição dos governos estaduais, municipais, dos esforços privados e do Governo Federal, se não parar de colocar fogo num período em que há temperatura alta, baixa umidade relativa do ar e ventos que vão até 70 km por hora, não há como conter o fogo”, enfatizou a ministra.

INVESTIGAÇÃO — O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou que há dois inquéritos para apurar se os incêndios em São Paulo são criminosos. "Mobilizamos as nossas 15 delegacias espalhadas no interior e a nossa superintendência regional, coordenados pela diretoria de Amazônia e Meio Ambiente em Brasília, para que a gente possa identificar a questão que envolve essas queimadas no estado”, explicou. A Polícia Federal também investiga as causas dos incêndios na Amazônia e no Pantanal.

“É fundamental que se entenda o que está acontecendo. Quando se trata de ação criminosa, será punida com todo o rigor que a lei nos oferece”, frisou Marina Silva.

PREVENÇÃO — Desde o ano passado, o Governo Federal trabalha na prevenção de incêndios no país. “Se não tivéssemos nos preparado desde 2023 para fazer esse enfrentamento, nós estaríamos numa situação muito difícil. Se não tivéssemos reduzido o desmatamento em 50% no ano passado na Amazônia e em 45% neste ano, estaria uma situação incomparavelmente difícil”, pontuou a ministra.

EQUIPAMENTOS — A partir da demanda do governo do estado de São Paulo à Defesa Civil Nacional, o Governo Federal mobilizou apoio para combate e monitoramento de áreas atingidas. Estão sendo utilizadas duas aeronaves Pantera, uma aeronave Cougar, uma Super Cougar, uma SH-16 e um KC-390, com sistema para lançamento de água. Além disso, há sete caminhões-pipa, 21 viaturas (caminhões, ônibus, viaturas-socorro, etc) e uma equipe com equipamentos de engenharia. Ao todo, 424 militares atuam na região.

Nas redes sociais:

Por qual motivo os bolsonaristas estavam espalhando que o Brasil vai pegar fogo uma semana antes dos incêndios que estão ardendo por todo Brasil?



Bolsonarismo mata! pic.twitter.com/qhSkg5KW7y — Orestes (@SomenteOrestes) August 25, 2024

Vocês também repararam que a polícia está protegendo a identidade dos criminosos que estão causando incêndios ilegais?



Esse da foto queimou 700 hectares e não teve a identidade divulgada. Isso é medo de encontrar a ligação dele com algum político de direita? pic.twitter.com/UmM20BiOab — Orestes (@SomenteOrestes) August 26, 2024

1- Agro bolsonarista coloca fogo em vários lugares ao mesmo tempo

2- Governador Tarcísio não investiga e não faz nada

3- Mídia pró-Tarcísio omite responsabilidade dele

4- Bolsonaristas culpam o Lula

5- Mídia pró-Tarcísio culpa o Lula



Eis o modus-operandi, @LulaOficial, desenhado… pic.twitter.com/JwM6YtoZtx — MaluFlor (@Marialuiza7079) August 26, 2024

Bolsonaristas continuam botando fogo no Brasil pra culpar o governo federal por inércia. Mal sabem que o Corpo de Bombeiros é de competências dos Estados.pic.twitter.com/KKth3IIH4y — PRAVDA-BR (@FalaChupetinha) August 25, 2024

Um país com uma classe dominante absolutamente pirada pic.twitter.com/lFMIscvUsA — Rudá Ricci (@rudaricci) August 26, 2024

Preso em Goiás por queimar fazendas disse que motivação foi política https://t.co/SWcV2yA43g — Jose de Abreu (@zehdeabreu) August 26, 2024

"Não tem como vc provar que a culpa dos incêndios é do AGRO"



TÁ BOM, SENTA LÁ CLÁUDIA...pic.twitter.com/edaz6MZf2H — O FISCAL do IBAMA ???? (@fiscaldoibama) August 25, 2024