Malásia espera se juntar ao Brics primeiramente como parceiro de diálogo, diz chanceler a Vieira

Publicado em 26/08/2024 às 10:24

Alterado em 26/08/2024 às 10:24

Em julho de 2024, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, confirmou a intenção de o país participar do Brics.



Hasan lembrou que o Brics já recebeu novos membros este ano e, portanto, os Estados-membros têm que "cuidar" deles primeiro.



Contudo, ele citou como exemplo a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que tem um sistema de parceria, dizendo que o Brics também tem um mecanismo similar.

"Se a Malásia também for considerada para se juntar ao Brics, vamos entrar no nível de parceria primeiro. Isso é suficiente para termos relações entre a Malásia e o Brics", disse.



O diplomata acrescentou que entregou a Mauro Vieira uma carta, na qual o país expressa o interesse.

"O Brasil vai presidir o Brics no próximo ano e esperamos que o convite do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao nosso primeiro-ministro para participar do Brics seja realizado", enfatizou Hasan.

A Rússia assumiu a presidência do Brics em 1º de janeiro deste ano. Nessa data, além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul, entraram no bloco os novos países-membros: o Egito, a Etiópia, o Irã, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. No dia 20 de agosto, o Azerbaijão solicitou oficialmente sua adesão ao banco. (com Sputnik Brasil)