Lula compara Marçal a Jânio e Collor; Boulos contra bolsonaristas: 'incompetente' e 'bandido'

No primeiro comício com seu candidato, Guilherme Boulos, em São Paulo, Lula nacionalizou a disputa contra os dois candidatos que se digladiam pelo espólio eleitoral de Bolsonaro na maior cidade do país

Por POLÍTICA JB com Revista Fórum

Publicado em 24/08/2024 às 19:21

Alterado em 24/08/2024 às 19:21

Lula e Boulos em campanha na zona Sul de São Paulo Foto: reprodução de vídeo