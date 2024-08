Governo Maduro é 'desagradável e autoritário', diz Lula

Presidente voltou a criticar gestão chavista

Publicado em 16/08/2024 às 11:27

Alterado em 16/08/2024 às 14:25

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta sexta-feira (16) que o governo do mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, é "desagradável" e "autoritário", mas não uma ditadura.

"Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável.

É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece em vários países do mundo", disse o petista em entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul.



"Eu fico torcendo para que a Venezuela tenha um processo de reconhecimento internacional. A oposição sabe disso, Maduro sabe disso. A oposição não gostou da ideia que eu falei [de novas eleições], Maduro também não gostou, e agora fica a oposição dizendo 'nós ganhamos', e Maduro dizendo 'nós ganhamos'" , acrescentou.



Lula destacou ainda que não acredita na possibilidade de uma "guerra civil" na Venezuela porque "muitos países" estão dispostos a ajudar para "que a gente viva em paz na América do Sul".



"A guerra não leva a nada, a guerra leva à destruição. A paz leva ao crescimento econômico, à distribuição da riqueza, e é isso que eu espero para a Venezuela", disse o presidente.



O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou Maduro vencedor das eleições de 28 de julho, porém ainda não divulgou as atas de votação. Já a oposição reivindica a vitória de Edmundo González Urrutia, apoiado por María Corina Machado e que denuncia "fraudes" por parte do governo.



Na última quinta (14), em entrevista a uma rádio de Curitiba, Lula já havia dito que Maduro deve "explicações ao mundo" por conta da crise. (com Ansa)