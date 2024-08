Governo prioriza no Congresso pautas que impactam no crescimento econômico

Presidente Lula se reuniu com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. Tema central é a votação da regulamentação da Reforma Tributária

Publicado em 13/08/2024 às 07:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira, 12 de agosto, com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para reunião de coordenação. De acordo com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), que concedeu entrevista após a reunião no Palácio do Planalto, o foco do Governo Federal é avançar nas pautas que auxiliem a retomada do crescimento econômico do país.

“A expectativa que o governo tem nesta semana de esforço concentrado da Câmara e do Senado é que a gente avance nas pautas que ajudam o Brasil a manter essa retomada do crescimento econômico, a redução do desemprego e o controle da inflação”, resumiu.

Segundo o ministro, a prioridade é o segundo Projeto de Lei de regulamentação da Reforma Tributária. “O trabalho que o Governo, os nossos líderes da Câmara e do Senado no Congresso farão esta semana é para que a gente possa votar o segundo Projeto de Lei da regulamentação da Reforma Tributária, que está na Câmara. Vamos trabalhar para que seja tema central da retomada do esforço concentrado”, afirmou Padilha.

Além disso, o Governo Federal busca concluir a votação do Programa Acredita, que oferece linhas crédito com taxas diferenciadas a usuários do CadÚnico e a empresas de pequeno porte, MEIs e microempresas. No Senado, as prioridades são o combustível do futuro, o programa de apoio à transição energética e os debates sobre o mercado de carbono.

Segundo Padilha, a orientação do presidente Lula é de que, além dos líderes do Governo Federal, os ministros que possuem interlocução com o Congresso Nacional retomem o esforço nas pautas econômicas. “O presidente reforçou que não só a coordenação política, os líderes, mas o conjunto dos ministros e ministras que têm interlocução com o Congresso retomem a concentração nessas pautas econômicas que contribuem para a retomada do nosso crescimento econômico”, destacou.

Participaram da reunião, além do ministro das Relações Institucionais, os ministros da Casa Civil, Rui Costa; da Fazenda, Fernando Haddad; da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela; e o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola. Também estiveram presentes os líderes do Governo no Congresso, Senador Randolfe Rodrigues; no Senado, Senador Jaques Wagner; e na Câmara dos Deputados, Deputado José Guimarães. (com Ascom da Presidência)