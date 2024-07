Pedro Paulo pede a Eduardo Paes para que seu nome não seja mais considerado na escolha do vice

A suposta existência de uma chamada de vídeo íntimo dele com uma mulher foi determinante para a decisão

Publicado em 22/07/2024 às 20:02

Alterado em 22/07/2024 às 20:02

Ricardo Bruno - Nesta segunda pela manha, o deputado federal Pedro Paulo procurou o prefeito Eduardo Paes pedindo para que seu nome não seja mais considerado para a vaga de vice por conta da suposta existência de uma chamada de vídeo íntimo dele com uma mulher, com quem ele teve um flerte quando estava separado de sua esposa, que na mesma época também se encontrava em outro relacionamento. Um momento de crise conjugal já superado há muitos anos.

A existência ou não desta suposta chamada de vídeo de Pedro Paulo com a mulher, que trabalhava em uma empresa que prestava serviços em uma Vila Olímpica, é notícia antiga e já foi divulgada por um veículo de comunicação no início do ano passado. Assim como gerou boletins de ocorrência cujos inquéritos já foram concluídos e encerrados.

Para evitar prováveis mentiras, montagens e falsas narrativas que poderiam ser criadas em cima dessa história de cunho pessoal, durante a disputa eleitoral caso ele fosse o vice de Eduardo Paes, Pedro Paulo indicou preferir proteger a campanha de reeleição do prefeito e o bem-estar da esposa e dos filhos.

Procurado agora à noite pela Agenda do Poder, Eduardo Paes confirmou o teor da nota mas não quis comentá-la. Afirmou apenas que a decisão sobre seu vice só será anunciada no momento oportuno.