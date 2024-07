Brasil felicita Von der Leyen por reeleição na UE

Nota lembra papel da Comissão Europeia em acordos comerciais

Publicado em 21/07/2024 às 09:41

Alterado em 21/07/2024 às 09:41

O governo do Brasil parabenizou a alemã Ursula von der Leyen pela sua reeleição como presidente da Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia.

"O governo brasileiro felicita a senhora Ursula von der Leyen por haver sido reconduzida, pelo Parlamento Europeu, ao cargo de presidente da Comissão Europeia, conforme indicação do Conselho Europeu em 27 de junho", diz uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (19).

"A Comissão Europeia é responsável pela formulação e execução da política externa do bloco, incluindo a política comercial, que engloba as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia", acrescenta o comunicado.



Na última segunda (15), em encontro com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender a assinatura do acordo UE-Mercosul, porém culpou as "contradições internas" dos europeus pelo atraso nas negociações. (com Ansa)