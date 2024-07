Lula se reúne com representantes de 70 organizações de movimento sociais, em São Paulo, e enfatiza a volta da política de correção do salário mínimo,

O presidente fez um balanço dos avanços das políticas sociais e econômicas na atual gestão e ouviu reivindicações e demandas de entidades representativas da cidade e do campo

Publicado em 20/07/2024 às 05:23

Alterado em 20/07/2024 às 07:55

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro com representantes de 70 organizações de movimentos sociais, populares e sindicais na tarde desta sexta-feira, 19 julho, em São Paulo. Na conversa com integrantes da sociedade civil organizada que representam entidades conectadas ao ambiente urbano e rural, o presidente fez um balanço dos quase 19 meses de gestão do Governo Federal.

Lula ressaltou a retomada de programas sociais importantes, enfatizou a volta da política de correção do salário mínimo, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda e o momento econômico promissor, com o mercado de trabalho formal com os melhores resultados dos últimos dez anos, o desemprego em baixa e a inflação controlada. "Para fechar a sexta-feira, um encontro com lideranças dos movimentos sociais para ouvir as demandas de cada segmento. Obrigado pela recepção, companheiros e companheiras", escreveu o presidente em seu perfil na rede social X.

Segundo o ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, foi um momento de reforçar a importância estratégica da participação social na formulação e condução de políticas e de enfatizar o diálogo permanente do Governo Federal. "Um capítulo importante das mudanças que estamos fazendo no Brasil", disse o ministro.

PAUTA ATENDIDA - Juvandia Moreira, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), lembrou que movimentos representativos da classe trabalhadora entregaram uma pauta de reivindicações ao governo no início da gestão e que foi significativo identificar que muitas das ações já foram implementadas pelo Governo Federal. "A política de valorização do salário mínimo, a ênfase em recuperar o mercado de trabalho, a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda são conquistas que mostram que o governo atendeu e respeitou nossas reivindicações", disse, enfatizando que as medidas são essenciais para jovens, estudantes, negros, negras, do campo e da cidade.

CONJUNTURA POLÍTICA - Para João Paulo Rodrigues, representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o encontro foi um momento de discutir conjuntura política, avanços sociais e reivindicações das organizações sociais. "Encontramos um presidente super otimista. Ele nos falou das políticas, da herança, das dificuldades de composições e ajustes para aprovar os projetos no Congresso. E está tranquilo de que o governo será tão bom quanto os passados dele", afirmou, reforçando que ficou acertado com o Governo Federal a realização de novos encontros para acompanhar os avanços da gestão nos próximos meses.