Presidente da Itália chega a Brasília para visita oficial

Mattarella ainda passará por Porto Alegre, SP, Rio e Salvador

Publicado em 15/07/2024 às 08:36

Alterado em 15/07/2024 às 08:36

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, desembarcou em Brasília neste domingo (14) para a primeira visita de um chefe de Estado do país europeu ao Brasil em 24 anos.

Na capital federal, Mattarella se reunirá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (15), a partir das 11h, ocasião em que eles assinarão acordos bilaterais e discutirão agendas relativas às presidências brasileira e italiana no G20 e no G7, respectivamente, como a Aliança Global contra a Fome proposta pelo petista.

Além de Brasília, o chefe de Estado passará por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador até a próxima sexta (19). O último presidente da Itália a visitar o Brasil havia sido Carlo Azeglio Ciampi, em 2000.

AGENDA DE LULA AINDA TEM REUNIÃO COM LÍDERES DO GOVERNO NESTA SEGUNDA-FEIRA



Antes da reunião com o presidente da Itália, Lula reúne no Palácio do Planalto ministros e líderes de seu governo em reunião de articulação política que vem fazendo às segundas-feiras. Participam, às 9h, os ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o interino de Comunicação Social, Laércio Portela, além dos líderes do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE).

Veja a agenda completa de Lula nesta segunda:

9h - Reunião de articulação política

11 - Cerimônia oficial de chegada do presidente da República italiana, Sergio Mattarella

11h15 - Reunião bilateral com o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella

12h20 - Cerimônia de assinatura de acordos

13h - Almoço oferecido pelo presidente Lula ao presidente italiano

15h - Secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil substituto, Marcos Rogerio de Souza

15h30 - Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves



(com Ansa e Agência Estado)