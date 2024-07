Deputada federal Talíria Petrone lança filme e pré-candidatura à Prefeitura de Niterói

Evento, que acontece na próxima segunda-feira (8), exibe "Meu País Niterói" e reúne importantes figuras nacionais como a ministra Sonia Guajajara

Niterói nunca foi governada por uma mulher. E Talíria Petrone pode ser a primeira mulher negra e mãe a cuidar do município. Na próxima segunda-feira (8), a partir das 18h, a deputada federal do PSOL lança sua pré-candidatura à Prefeitura e o filme “Meu País Niterói”, no Clube Canto do Rio, Centro.

“Temos feito análises internas que mostram que essa eleição é de dois turnos. Estamos empatados tecnicamente com o candidato da extrema direita. Sinto cheiro de coisa nova no ar! Temos certeza que nunca houve uma chance tão grande da gente ir para o segundo turno e fazermos história para, finalmente, tirarmos Niterói da estagnação e cuidarmos das pessoas”, garante a pré-candidata.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, os deputados Guilherme Boulos e Orlando Silva, a escritora Manuela d’Ávila, o presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, e a atriz Elizabeth Savalla estão entre os confirmados. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e outros parlamentares da Rede também vão comparecer.

Meu País Niterói

O filme “Meu País Niterói” surpreende com o resgate do Verde e Amarelo para o campo progressista. “Meu País Niterói” também é o nome do programa de governo em construção da pré-candidata Talíria Petrone. Entre os temas centrais estão segurança pública, saúde, educação, meio ambiente, moradia e tarifa zero.

Sonia Guajajara

Eleita uma das pessoas mais influentes do mundo em 2022, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, também vai conhecer o complexo arqueológico de Niterói na próxima segunda-feira (8). Após a visita, a ativista indígena maranhense vai receber o Título de Cidadã Niteroiense da deputada federal Talíria Petrone (PSOL/RJ) e do vereador Professor Túlio (PSOL/RJ), às 14h. O título se deve ao apoio e à luta da ministra pela preservação dos sambaquis que mantêm viva a herança cultural do Brasil.

O Clube Canto do Rio fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 701, Niterói.