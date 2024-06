Ex-CEO das Americanas acusado de comandar fraudes é preso em Madri

Miguel Gutierrez tem cidadania espanhola e era alvo de um mandado de busca pela Interpol

Publicado em 28/06/2024 às 11:58

Alterado em 28/06/2024 às 12:57

Carole Bê - O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, foi preso nesta sexta-feira em Madri pela polícia espanhola, informa a colunista Malu Gaspar, do jornal O GLOBO. Ele foi alvo da operação Disclosure, da Polícia Federal, e tinha mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira desde quinta-feira.

De acordo com o Ministério Público Federal, ele acompanhava e participava das fraudes no balanço da companhia “desde o seu planejamento até a publicação dos resultados”.

Gutierrez e outros 14 executivos da Americanas foram alvo na quinta-feira de uma operação que buscava mais provas e evidências de um esquema que escamoteou nos balanços da varejista um rombo estimado em R$ 25 bilhões.

A prisão foi comunicada nesta manhã à Polícia Federal. Como Gutierrez tem cidadania espanhola e estava no país desde o ano passado, seu nome foi incluído na difusão vermelha, a lista de foragidos internacionais da Interpol.

Ainda não está definido se ele sexta enviado ao Brasil ou se ficará preso na Espanha, uma vez que o país não extradita seus cidadãos.

Além do ex-CEO, também é considerada foragida a ex-presidente da B2W, Anna Saicali, que viajou para Portugal no último dia 15 e está com ordem de prisão decretada.