Lula visita FHC, Noam Chomsky e Raduan Nassar em agenda privada em São Paulo

...

Publicado em 24/06/2024 às 19:31

Alterado em 24/06/2024 às 23:18

Lula se reuniu nesta segunda-feira (24) com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, antigo adversário político durante os anos 1990 e 2000. Porém, na última eleição presidencial, FHC declarou apoio ao petista no confronto do segundo turno, quando venceu Jair Bolsonaro (PL).



Aos 93 anos, Fernando Henrique Cardoso foi presidente entre 1995 e 2002 e, durante o governo Itamar Franco, em 1994, foi ministro da Fazenda e um dos responsáveis pelo Plano Real. O encontro foi registrado nas redes sociais de Lula.

Anteriormente, o presidente esteve com o escritor brasileiro Raduan Nassar, de 99 anos, autor de livros como "Lavoura arcaica" e "Um copo de cólera".



Na sequência, Lula se encontrou com Noam Chomsky, de 95 anos, que recentemente esteve hospitalizado em São Paulo e recebeu alta na última semana. O norte-americano é amigo de Lula e segue se recuperando em casa. No ano passado, sofreu um acidente vascular cerebral.



Cada um dos encontros, não listados na agenda oficial do presidente, teve aproximadamente 30 minutos de duração. Os detalhes dos temas discutidos foram mantidos em sigilo. (com sputnik Brasil)