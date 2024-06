Lula diz que vai apoiar candidatura da Turquia ao Brics, afirma Planalto

Publicado em 15/06/2024 às 08:15

Alterado em 15/06/2024 às 08:15

Sofia Aguiar - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que irá apoiar a candidatura da Turquia para integrar o grupo do BRICS. O compromisso do brasileiro ao presidente da Turquia, Recep Erdogan, se deu nessa sexta-feira, 14, durante encontro bilateral de ambos.

A reunião ocorreu à margem da Cúpula do G7, que ocorreu na região da Apúlia, na Itália. De acordo com nota divulgada pelo Palácio do Planalto, na agenda, Erdogan pediu apoio de Lula para que seu país passe a integrar o BRICS.

“Lula disse que vai apoiar a demanda turca”, diz o governo brasileiro, em nota. Segundo a gestão federal, Lula comentou que pretende fazer uma visita ao país.

Na conversa, Erdogan também confirmou que estará no Brasil para a Cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Além do Brasil, a composição original do Brics conta com Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2023, porém, o grupo passa por um processo de ampliação para incluir Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã.