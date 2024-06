Fórum nacional reúne Janja, ministras e parlamentares em Brasília

Deputada Federal e pré-candidata a prefeita de Niterói, Talíria Petrone debate ações para a maior participação feminina no poder

Publicado em 10/06/2024 às 20:35

Alterado em 10/06/2024 às 20:38

Entre estas terça (11) e quarta (12), mulheres vão debater ações que buscam garantir a maior participação feminina no poder. O encontro é o II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres, em Brasília. A deputada federal Talíria Petrone (Psol/RJ) participa do fórum junto com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e outras parlamentares.

“É importante que o debate da participação das mulheres nos espaços de poder continue sendo feito porque, apesar de sermos a maioria do eleitorado, somos minoria no Congresso Nacional”, afirma Talíria Petrone.



Desde o início da República, em 1889, o país teve uma única presidente, Dilma Rousseff, e apenas 16 governadoras mulheres. Dessas, só oito foram eleitas para o cargo, as demais eram vice-governadoras que ocuparam o posto com a saída do titular. Somente agora, em 2 de junho, a América do Norte tem sua primeira presidenta: Claudia Sheinbaum, no México.



Além da violência de gênero sofrida pela maioria das parlamentares, Talíria Petrone — que teve sete ameaças de morte desde 2017 — também destaca o racismo na política brasileira.



“Quando uma mulher eleita é ameaçada de morte, essa atitude limita o exercício pleno do mandato. Se antes eu podia circular livremente, agora preciso andar em um carro blindado e com escolta 24 horas. A violência política de gênero torna inviável o mandato de mulheres negras”, diz a deputada e amiga da vereadora Marielle Franco, vítima de crime político em 2018.



De acordo com o TSE Mulheres, entre 2016 e 2022, o Brasil teve, em média, 52% do eleitorado constituído por mulheres, 33% de candidaturas femininas e 15% de eleitas. No mesmo período, o estado do Rio de Janeiro teve 603 candidaturas femininas e apenas 11,4% das mulheres foram eleitas.



Niterói — que tem 54,19% do eleitorado feminino — nunca teve uma mulher prefeita, por exemplo. Eleita a vereadora mais votada da cidade em 2016 e atualmente em seu segundo mandato de deputada federal, Talíria Petrone é pré-candidata à Prefeitura do município pela primeira vez e está otimista com as eleições.



“Eu saúdo cada vez mais mulheres na política. E tenho a certeza de que, mais do que sermos vice de algum candidato, devemos governar. É o momento da mulher ter a caneta na mão e liderar os processos políticos nas cidades Brasil afora”.

Debates

No fórum, que acontece no Museu da República, serão discutidos temas relacionados à gestão das políticas, intercâmbio de experiências, participação das mulheres nos espaços de poder e decisão, orçamento e as estratégias de integração e articulação das políticas para mulheres. A deputada federal Talíria Petrone (Psol/RJ) participa da mesa com o tema “Ampliando a participação das Mulheres nos espaços de poder e decisão”.