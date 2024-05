Lula adia visita ao Chile para acompanhar tragédia no RS

Publicado em 13/05/2024 às 10:01

Alterado em 13/05/2024 às 10:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou sua viagem ao Chile, onde se encontraria com seu homólogo Gabriel Boric, nesta semana, por causa das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, onde o número de mortos chegou a 145.



Fontes do Ministério das Relações Exteriores disseram que a remarcação da viagem para o pais vizinho começou a ser analisada após o agravamento da situação no estado brasileiro.



De acordo com o Itamaraty, o petista tinha planejado embarcar para Santiago na próxima quinta-feira (16) e retornar ao Brasil na sexta (17).



"A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile foi adiada pela necessidade de acompanhamento da situação das enchentes no Rio Grande do Sul e de coordenação no atendimento à população afetada e nas tarefas de reconstrução", afirmou.



Auxiliares do chanceler Mauro Vieira chegaram a considerar viável remarcar uma nova reunião com o mandatário chileno, com quem Lula se reuniu em setembro do ano passado em Brasília.



Segundo o governo brasileiro, novas datas para a viagem do presidente ao Chile serão anunciadas "oportunamente".



O petista avalia viajar nos próximos dias para o sul do país. (com Ansa)