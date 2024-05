Fumio Kishida, premiê do Japão, cumpre 1ª agenda no Brasil

Publicado em 04/05/2024 às 09:05

Alterado em 04/05/2024 às 09:07

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida assinaram acordos em áreas como agricultura sustentável e recuperação do solo durante a reunião de trabalho que mantiveram nessa sexta (3) em Brasília.

Após a assinatura dos documentos, Lula afirmou: "Agora que o mundo está atônito com a questão do clima, ou a gente cuida do planeta ou ele não cuida mais de nós".

"A América do Sul se apresenta como um lugar de ouro para investimentos, para discussão da transição energética, transição climática e para produzir energia limpa. Por isso, queria que os empresários japoneses que vêm ao Brasil pensassem: 'É no Brasil que vou fazer investimentos'", disse.



"O Japão não pode perder um mercado como o brasileiro", acrescentou o presidente.

Lula e o líder asiático, que fez sua primeira viagem de governo ao Brasil, se reuniram no Palácio do Planalto.



"A mudança climática é uma questão urgente. Durante a reunião de hoje, reconhecemos a liderança do presidente Lula e saudamos o convite para a COP30 no Brasil, no próximo ano", afirmou o primeiro-ministro Fumio Kishida. A cúpula climática da ONU em 2025 será realizada em Belém (PA). (com Ansa)