'Esse país só vai melhorar quando as pessoas mais humildes voltarem a andar de avião', diz Lula durante visita ao ITA e à Embraer

No Instituto Tecnológico de Aeronáutica, presidente inaugurou novo bloco do alojamento estudantil e, na Embraer, participou da entrega de aeronave da empresa à companhia aérea Azul

Lula com alunos na inauguração de prédio de alojamento para estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos - SP Ricardo Stuckert / PR

Esse país só vai melhorar quando as pessoas mais humildes voltarem a andar de avião. Quando a empregada doméstica puder viajar de avião”. Um dia depois de participar da celebração dos 51 anos da Embrapa em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestigiou e exaltou, nesta sexta-feira, 26 de abril, em São José dos Campos (SP), duas das mais respeitadas instituições do país: o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e a Embraer, que, juntas, são indispensáveis para o fortalecimento do setor de aviação no Brasil.

“Nós temos que conquistar espaço no mundo da indústria da defesa. E esse é o papel de um país que tem o ITA. Esse é o papel que tem um país que foi capaz de criar uma Embraer. Esse é o papel de um país capaz de ser o terceiro maior produtor de aviões do mundo. Eu queria dizer a todas as pessoas ligadas ao ITA e à nossa indústria de material de defesa: nós precisamos acreditar que o Brasil não tem limite”, afirmou o presidente.

No ITA, Lula participou da inauguração do Bloco I do alojamento estudantil H8, parte do projeto de ampliação da capacidade de formação do instituto. A nova instalação, para 80 estudantes, faz parte do projeto de expansão da escola tecnológica. Em janeiro de 2024, o Governo Federal lançou a pedra fundamental do primeiro campus da instituição no Nordeste, em Fortaleza (CE), que terá seu primeiro vestibular realizado ainda este ano e deverá selecionar 50 alunos. Serão 25 vagas para os cursos de Engenharia de Energia e Engenharia de Sistemas.

Entre 2025 e 2026, a estrutura do ITA em São José dos Campos abrigará os estudantes do campus do Instituto em Fortaleza, até que as instalações do ITA Ceará sejam concluídas para plenas atividades em 2027. O presidente Lula também visitou o Laboratório de Preparação e Integração (LPIN) do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), onde acompanhou uma apresentação do projeto do motor turbojato TR-5000, turbina a jato 100% nacional.

Já na Embraer, Lula se encontrou com o presidente e CEO da companhia, Francisco Gomes Neto, e com membros da diretoria, além do diretor-presidente da Azul, John Rodgerson, e de representantes da empresa. Na ocasião, o presidente participou da entrega de uma aeronave da Embraer à Azul, única companhia aérea regular brasileira a operar os jatos comerciais de última geração da Embraer. Rodgerson entregou a Lula um quepe de comandante da empresa, que foi usado pelo presidente durante todo o evento.

Na ocasião, Lula voltou a exaltar a história do ITA e da Embraer, destacando a coragem dos brasileiros que levaram adiante o sonho da criação do instituto e da empresa. “Estou numa empresa que sempre foi motivo de orgulho nesse país. Se o Ozires (Ozires Silva, cofundador da Embraer) não tivesse pensado grande, a gente não teria a Embraer. Se o brigadeiro Montenegro (marechal Casimiro Montenegro, criador do ITA) não tivesse pensado grande, a gente não tinha o ITA. As coisas grandes são resultado de muita coragem”, elogiou Lula.

140 MILHÕES – A visita ao ITA e à Embraer contou com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), general Marcos Antonio Amaro dos Santos (Gabinete de Segurança Institucional), além do comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Marcelo Kanitz Damasceno, e da primeira-dama Janja, entre diversas outras autoridades e funcionários da empresa.

Geraldo Alckmin comentou, durante seu discurso, que a aviação é um exemplo de indústria inovadora que a Nova Indústria Brasil quer estimular. “Nós estamos na região mais industrializada do mundo. E a Nova Indústria Brasil, que o presidente Lula lançou, é exatamente para nós fortalecermos a indústria, gerando mais emprego e mais renda. E aqui está o exemplo da indústria inovadora, na vanguarda da engenharia e da inovação”, afirmou o vice-presidente.

O ministro Fernando Haddad falou sobre o reaquecimento do setor a partir de 2023. "A Embraer produz uma coisa que impressiona o mundo, mostra que o brasileiro tem toda condição de agregar valor à produção, de agregar conhecimento. O ITA aqui do lado. Esse ecossistema que se montou aqui em São José dos Campos acabou gerando tanta riqueza e tanta esperança para o Brasil. E é muito bom ver que essa região do estado de São Paulo está voltando a viver dias melhores. Em 2022, o desânimo era muito grande. Desde que o presidente Lula assumiu a presidência, o quadro mudou e vai mudar muito mais", disse.

Já Silvio Costa Filho fez uma projeção para os próximos anos. “Nós tivemos, em 2022, 98 milhões de passageiros no país. Nós terminamos o ano (de 2023) com mais de 112 milhões de passageiros. Em apenas um ano, nós tivemos um crescimento de 15% na aviação do país. Não tenho dúvida de que nos quatro anos do governo do presidente Lula nós vamos chegar a mais de 140 milhões de passageiros viajando pelo nosso país”, afirmou o ministro.

ÚNICA NO HEMISFÉRIO SUL – O presidente da Embraer destacou alguns dos motivos que reforçam a capacidade e força da empresa em nível mundial. “Nós somos uma das poucas empresas aeroespaciais no mundo e a única no hemisfério sul que fabrica aeronaves para a aviação comercial. Nós temos muito orgulho de sermos uma das empresas mais inovadoras desse país, que investe intensamente para a transição energética. Somos uma das empresas que mais registra patentes no setor. Temos cerca de 850 patentes vigentes em mais de sete países. Com isso, geramos milhares de empregos diretos e indiretos, empregos extremamente qualificados. Desde o ano passado, nós já contratamos mais de 1.500 pessoas, voltando ao nível de emprego anterior à pandemia”, revelou Francisco Gomes Neto.

ITA – Criado em 1950, o ITA é considerado um centro de referência no ensino de engenharia no Brasil. Trata-se de uma instituição universitária pública ligada ao Comando da Aeronáutica (COMAER) e localiza-se no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos Campos (SP). Especializado nas áreas de ciência e tecnologia no Setor Aeroespacial, o instituto oferece cursos de graduação em Engenharia, pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, mestrado profissional e doutorado, pós-graduação lato sensu de especialização e de extensão.

Os alunos de graduação recebem ensino e alimentação gratuitos ao longo dos cinco anos de curso, além de moradia a baixo custo dentro do próprio campus. O ITA oferece 6 cursos de graduação: engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica-aeronáutica, engenharia civil-aeronáutica, engenharia de computação e engenharia aeroespacial.

Para a primeira fase da expansão do ITA, foram licitadas as construções de oito blocos. Além do bloco de apartamentos entregue nesta sexta-feira, três já foram inaugurados. Mais dois blocos estão em construção, com entrega prevista para dezembro de 2024, e outros dois aguardando aporte de recursos para início das obras.

EMBRAER – Fundada em 1969, a Embraer cresceu nas últimas décadas para se tornar uma gigante na indústria aeronáutica. Com 18 mil empregados, é a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e já entregou mais de 8 mil aeronaves. A Embraer é líder absoluta no segmento de aeronaves de até 130 assentos e, para atender as demandas globais, estabeleceu unidades industriais, escritórios e centros de distribuição de peças e serviços em países das Américas, África, Ásia e Europa. Uma aeronave da empresa decola de algum lugar do mundo a cada 10 segundos, em operações responsáveis pelo transporte de cerca de 145 milhões de passageiros por ano.

Em 2023, a Embraer entregou 13% mais aeronaves em comparação com o ano anterior, aumentou a receita em 16%, obteve a melhor rentabilidade dos últimos cinco anos e retomou níveis de emprego pré-pandemia. (com Ascom da Presidência)