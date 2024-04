Presidente Lula cria perfil na rede social Bluesky, concorrente do Twitter

Governo e STF travam embate com Elon Musk

Publicado em 13/04/2024 às 09:51

Alterado em 13/04/2024 às 09:59

Capa do perfil do presidente Lula na rede social Blue Sky Foto: reprodução

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criou, assim como diversos ministros e parlamentares, uma conta na rede social BlueSky, rival do X (antigo Twitter) do bilionário Elon Musk.

Desde o último final de semana, Musk vem se envolvendo em controvérsias com o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal (STF). Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador, disse que ele influenciou a vitória de Lula nas urnas e ameaçou desbloquear contas na plataforma que foram canceladas por ordens judiciais.

Lula, que já tem conta no X, lançou seu perfil (@luladasilva.bsky.social) com a imagem da posse no Palácio do Planalto, em 1º de janeiro de 2023.

O petista se apresenta como "filho de Dona Lindu, marido da Janja, presidente da República, trabalhando para reconstruir o Brasil".

Na terça, Lula respondeu às provocações de Elon Musk durante um evento no Palácio do Planalto, dizendo que "enquanto está acontecendo o avanço do extremismo de extrema direita no mundo, um empresário americano que nunca produziu um pé de capim neste país ousa falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro".

O ministro Paulo Pimenta (Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), o deputado federal Lindbergh Farias (PT) e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido), líder do governo no Congresso, também começaram a usar o BlueSky.

"É aqui que a gente vai resistir à disseminação de ódio do bilionário mimado?", publicou Rodrigues. (com Ansa)