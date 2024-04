Governo identifica falhas na comunicação e traça nova estratégia nas redes sociais

...

Publicado em 06/04/2024 às 06:49

Alterado em 06/04/2024 às 06:49

Sofia Aguiar - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva identificou falhas na comunicação da gestão federal com a população e traçou uma nova estratégia que deverá passar a ser usada pelo Palácio do Planalto e integrantes da Esplanada dos Ministérios. Além de investir em uma linguagem voltada para as redes sociais, o governo espera dar uma pausa no lançamento de novos projetos para que os que foram anunciados no ano passado sejam “maturados” pela população com a ajuda de prefeitos e comunicadores locais.

Nas últimas semanas, o governo tem feito uma reavaliação na comunicação, que é vista como uma das áreas que precisa passar por melhoria. Nesta semana, o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, fez uma reunião com integrantes da comunicação de setores da gestão considerados essenciais para uma melhora na avaliação positiva de Lula 3 nas pesquisas de opinião. Dentre os participantes do encontro, estiveram pessoas dos ministérios da Saúde, Educação, Fazenda, Transportes, Agricultura e Desenvolvimento Social, além do Banco do Brasil e Caixa.

O marqueteiro de Lula na campanha presidencial de 2022, Sidônio Palmeira, foi chamado pelo Palácio do Planalto para intensificar as conversas. O publicitário participou da reunião com Pimenta e integrantes dos ministérios para dar sugestões sobre como melhorar a comunicação.

No encontro, o governo reconheceu problemas na forma de se comunicar e que isso fez com que feitos da gestão não chegassem à população - e, portanto, não resultassem em uma melhora da aprovação do governo nas pesquisas de opinião. Na avaliação feita, integrantes creditaram parte desta falha aos inúmeros anúncios seguidos feitos por Lula e que, diante disso, não deu tempo para a sociedade “maturar” as notícias do governo.

Em 2023, o Executivo concentrou esforços para anunciar programas em diversas áreas do País. Como Lula costuma dizer, ano passado foi o ano de “plantar”; 2024, portanto, será o ano de “colher”. Porém, na reunião, o governo reconheceu que a estratégia de fazer diversos anúncios não deixou com que os programas fossem pautados pelos prefeitos e pelos comunicadores locais e, dessa forma, não chegassem ao conhecimento do povo.

A nova fase da comunicação estará na nova campanha publicitária sob o slogan “Fé no Brasil”, para divulgar as ações do governo federal. A proposta é fazer com que os eventos encabeçados pela gestão federal “cheguem na ponta”.

O novo capítulo da comunicação do governo deve ter também como base o uso da criatividade, um dos pontos que a gestão avalia que precisa melhorar. A ideia é focar na rede social e não apenas nas mídias tradicionais, como televisão e rádio. Uma sugestão ventilada é investir na produção de “memes”, que são conteúdos relacionados ao humor, para passar as principais informações e anúncios do governo.

Além da rede social, a equipe avalia que Lula também tem que ajudar na comunicação do governo, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia. O petista, contudo, não é adepto ao celular e não mexe em suas próprias contas nas redes, o que dificulta o avanço da comunicação na internet.