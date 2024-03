Câmara dos Deputados aprova projeto que restringe 'saidinha' de presos no Brasil

Publicado em 21/03/2024 às 07:51

Alterado em 21/03/2024 às 07:51

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (20), a proposta que restringe a saída temporária de presos no Brasil.



O texto aprovado no Congresso limita as saídas temporárias aos detentos em regime semiaberto apenas para cursar supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior.



Atualmente, a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) permite a saída temporária por até sete dias em quatro vezes durante o ano para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social.



Segundo o relator do projeto, o deputado Guilherme Derrite (PL-SP), as estatísticas mostram aumento do número de ocorrências criminais após saidinhas em feriados a datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal. "Essa hipótese causa a todos um sentimento de impunidade sem qualquer contraprestação efetiva à sociedade", disse.



O projeto trata ainda de outros pontos, como a progressão de regime (de fechado para semiaberto) que passará a depender de exame criminológico favorável, além de o preso seguir as demais exigências da lei, como bom comportamento e cumprimento mínimo da pena no regime anterior. Há, ainda, a proposta de determinação, por parte do juiz, do uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto.

O autor do projeto, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), criticou a versão final do texto. Para ele, o projeto aprovado acaba com o mecanismo de ressocialização e ressalta que "sair para estudar e trabalhar não é ressocializar".



De acordo com o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) a versão final da proposta vai penalizar 95% daqueles que cumprem a medida por conta de 1% que não cumprem. "O debate está sendo feito de forma sensacionalista, que não resolve o problema da segurança pública", afirmou o deputado.



O texto, já aprovado no Senado, segue, agora, para sanção presidencial. (com Sputnik Brasil)